Lívia Andrade rebate rumores sobre demissão da Rede GloboReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2022 11:30

Rio - Lívia Andrade usou as redes sociais, no último domingo, para acabar com os rumores sobre sua suposta demissão da Rede Globo. No Instagram, a apresentadora, que atualmente faz parte do "Domingão do Huck", explicou o motivo de sua ausência na atração e mandou um recado para os sensacionalistas.

"Oi, gente! Acabei de chegar [de viagem], por isso não estou no 'Domingão', não consegui voltar a tempo", contou Lívia, que estava na França. "Mas logo mais a gente vai se ver para a tristeza de muitas jornalistas maldosas. Sua bola de cristal está com defeito, amor, manda arrumar. Para sua tristeza, 2023 na Globo", acrescentou a apresentadora via stories.

"Vocês ainda não aprenderam que não da para confiar em tudo que dizem por aí? Compre suas caixas de lencinho, porque o choro é livre", avisou.