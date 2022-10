Fernanda Paes Leme se emociona ao revelar ter sofrido aborto espontâneo - Reprodução/YouTube

Publicado 03/10/2022 21:36

Rio - Fernanda Paes Leme revelou ter sofrido um aborto espontâneo recentemente. A atriz de 36 anos foi convidada para o podcast "Mil e Uma Tretas", de Thaila Ayala e Júlia Faria, e contou que descobriu sua primeira gravidez durante uma viagem que fez a Salvador, pouco antes de assumir o namoro com Victor Sampaio, de quem está noiva.

"Tinha acabado de tirar o DIU. Foi no final do ano passado. Fiquei em choque e muito feliz. Contei para o Victor que ficou mais feliz ainda. No dia seguinte, voltei para São Paulo. Cinco dias depois tive um sangramento e descobri que tinha perdido", contou a artista, no programa que também teve Mônica Martelli como participação especial para conversar sobre o assunto delicado.

Emocionada, Fê disse que ainda precisou lidar com a dor do outro, ao dar a triste notícia para o namorado: "A primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para o outro é você. Você tem que administrar a sua dor e a dor do outro. Todo mundo te fala: ‘é normal’. Não! Normal não pode ser. Pode ser comum. As pessoas tentam amenizar a sua dor, mas tudo que você quer é um abraço. Fiquei muito mal. Vi ali que queria ser mãe, até então não queria", declarou a famosa.

