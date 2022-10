Tata Werneck posta vídeo de Clara Maria a interrompendo - Reprodução Internet

Publicado 03/10/2022 18:49 | Atualizado 03/10/2022 18:57

Rio - Tata Werneck compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira (3), um vídeo da filha Clara Maria, de dois anos, em seu colo interrompendo suas falas. Na legenda, a atriz escreveu: "Apostila do Chaves lição 1", fazendo referência ao personagem Quico do programa Chaves, que também era sempre interrompido, com o bordão "Cale-se, cale-se, cale-se, você me deixa louco".

O vídeo preenchido de fofura, deixou os fãs mais apaixonados com a filha de Tata e Rafa Vitti, que repetia "não!" em série quando ouvia a mãe falar. Nos comentários, amigos, familiares e fãs transbordaram de amor com a pequena e mandaram muitas mensagens elogiando a família. Maísa comentou: "KKKKKK ela cresceu tanto", Dani Calabresa riu, e internautas deixaram recados do tipo: "Tata ela está maior que você", "Fofura lindas e abençoadas do Pai Eterno" e "Hahahaha sua filha é sensacional Tata!".