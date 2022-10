João Guilherme rebate comentário preconceituoso do ex-BBB Rodrigão - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 17:56

Rio - João Guilherme foi criticado pelo ex-BBB Rodrigão por pintar as unhas com esmalte rosa e decidiu rebater o ataque nas redes sociais. Tudo começou quando o ex-brother foi questionado por um seguidor sobre sua opinião após o filho de Leonardo declarar seu voto no ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

"O João Guilherme pinta unha de rosa, irmão. Eu sou casado e tenho dois filhos. O que você espera que eu te responda?", reagiu o ex-participante do "BBB 11", nos Stories do Instagram. Rodrigão já usou suas redes sociais para manifestar seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A postagem de Rodrigão ganhou repercussão na internet e João Guilherme decidiu se pronunciar nos comentários da publicação de um perfil de fofocas. "Eleitor de Bolsonaro sendo preconceituoso? Choca um total de zero pessoas. Quando faltam lhe argumentos, ofendem e se escondem", declarou. "Espero que seus dois filhos não sejam tão ignorantes quanto o pai. Não é tão difícil, eu juro", debochou o ator.

O ex-namorado de Jade Picon ainda compartilhou as postagens em seus Stories e detonou o ex-BBB, que é casado com Adriana Sant'Anna. "Dois filhos para cuidar e ainda tem tempo para passar vergonha na internet", escreveu ele.