Rio - Leonardo Miggiorin enfrentou uma fase difícil nos últimos anos. Por conta da pandemia, o ator acabou perdendo seus trabalhos na TV e no teatro e precisou voltar a morar com os pais. Em entrevista ao Gshow, o ator revelou que a falta de perspectiva profissional o fez enfrentar uma crise de depressão e ansiedade.



"Coincidiu com a perda de uma pessoa muito especial também. A pandemia interrompeu os trabalhos e cheguei a questionar o meu talento. Com quase 40 anos me vi sendo sustentado pelos meus pais. Fui salvo pela minha terapeuta, meus pais e pela Maria, que trabalha com a gente. A Maria me tirou da cama às três da tarde", lembrou ele.

A salvação de Leonardo veio através de um projeto social. Formado em Psicologia e pós-graduado em Psicodrama, ele viu no fim do isolamento social a possibilidade de aplicar seu conhecimento para tocar o Projeto Casa Encontro, do qual é idealizador.

"Nele, atendo 40 idosos com mais de 60 anos. Levo a eles o acolhimento e atividades de psicodrama. No final do ano vamos encenar um espetáculo teatral. As pessoas estão muito sozinhas e essa é uma forma de dar a elas motivação e carinho. Descobri que ao invés de acolher, fui muito mais acolhido", refletiu.