Carolina Dieckmann curte dia nublado na praiaReprodução Internet

Publicado 03/10/2022 15:22 | Atualizado 03/10/2022 15:52

Rio - Carolina Dieckmann aproveitou, nesta segunda-feira (3), a praia no Rio de Janeiro mesmo sem sol. Posando com um maiô prateado, a atriz curtiu o dia nublado nas areias da orla do Leblon, na Zona Sul da cidade. Um dia depois de comemorar o aniversário do marido, a artista escreveu na legenda: "Não dá pra dizer que não teve sol… mas as vezes, é assim, meio que pela metade".

Nos comentários, amigos, fãs e seguidores elogiaram a beleza natural de Carolina. Leticia Salles comentou: "Coisa linda!" e Narcisa mandou emojis de coração mostrando suas boas energias. Internautas deixaram relatos como: "Lindona", "Belíssima" e "Perfeita" na publicação da atriz.