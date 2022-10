Whindersson Nunes - Reprodução do Instagram

Whindersson NunesReprodução do Instagram

Publicado 03/10/2022 22:10

Rio - Whindersson Nunes usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para defender os moradores da região Nordeste do país. Após Luís Inácio Lula da Silva (PT) ser o candidato à presidência mais votado pelos nordestinos, um internauta foi ao Twitter para ofender os eleitores de estados como Pernambuco, Piauí e Bahia, onde o ex-presidente apresentou grande vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.

fotogaleria

"O Nordeste não produz nada para o país, só que dinheiro fácil, uma pena. Uma terra rica, porém, o pessoal quer o mais fácil, a migalha do PT já deixa eles felizes", diz a publicação de um perfil que foi apagado.

Sem esconder sua irritação com a postagem, Whindersson detonou o responsável pela postagem e outros internautas que atacaram os nordestinos após o fim do primeiro turno, no último domingo. "Vocês tentam esconder, mas você vê todo um povo gente boa demais, trabalhador demais, como ‘pessoas que querem dinheiro fácil’ ou que ‘não produz nada’. O Nordeste não é sua empresa, não preciso mais construir calçadas para você andar. F*dam-se", declarou o humorista.

Confira: