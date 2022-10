Sabrina Sato aproveita tarde de atividades com Zoe - Reprodução Internet

Publicado 03/10/2022 20:00

Rio - Sabrina Sato aproveitou esta segunda-feira (3) chuvosa para acompanhar a filha Zoe em uma tarde animada. A apresentadora mostrou a pequena se divertindo na aula de natação, momentos depois de também ser flagrada andando de bicicleta.

fotogaleria

A artista, que semana passada se concentrava na correria dos eventos de moda internacionais, nesta tarde só se preocupa com o look aquático de Zoe: "Nadando de roupa e tudo", disse a mãe babando em meio a risadas da filha. Nos vídeos de Story, Zoe aparece andando de bicicleta ao chegar em casa com a avó, Dona Kika Sato, pulando na piscina com amigas, e nadando sob supervisão de uma professora.