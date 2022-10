Rafael Almeida ganhou homenagem da mãe em seu aniversário - Reprodução/Instagram

Rafael Almeida ganhou homenagem da mãe em seu aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 19:39

Rio - Solange Almeida usou o Instagram nesta segunda-feira (03) para homenagear o filho Rafael Almeida, que completou 23 anos. Por conta dos compromissos profissionais do rapaz, a artista não conseguiu passar a data especial ao seu lado, mas aproveitou as redes sociais para declarar todo o amor que sente por Rafael.

"Meu filho, pela primeira vez estamos longe no seu aniversário porque você tem compromissos profissionais. Você não imagina o quanto me orgulho em ser sua mãe e como fico feliz quando alguém me diz que lhe conheceu e que somos parecidos na personalidade. Só nós sabemos o que passamos, né? Desde a barriga foram tantos momentos só nossos, tantas confidências, quantos perrengues, mas graças a Deus estamos aqui cheios de histórias pra contar", iniciou.