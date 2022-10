Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 18:35

Rio - Carlinhos Maia usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para desabafar sobre os ataques que tem recebido na internet desde que declarou seu apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Depois de voltar atrás em sua decisão de não revelar seu posicionamento político , o influenciador mostrou as mensagens de ódio que recebeu de uma internauta.

Na conversa, a pessoa "amaldiçoa" o famoso e deseja que ele seja "acompanhado" pela síndrome do pânico. "Está repreendido todo esse ódio, está repreendido toda essa maldade. O nível das mensagens que venho recebendo", disse Maia, ao denunciar os ataques nos Stories do Instagram.

Em outra postagem, o empresário foi sincero ao comentar as mensagens negativas que foram enviadas após o fim do primeiro turno, neste domingo. "As pessoas estão se amaldiçoando a troco de nada. Aos que me seguem, não sejam assim. Opiniões e divergências fazem parte da democracia e livre arbítrio de cada um. Estou assustado com tanta maldade por tão pouco", declarou.

"Bom, sou blindado pelo sangue de Cristo e ser humano algum tem poder sobre minha vida. Eu não permito! Desejo em triplo tudo que me desejam... Aos bons, coisas boas, aos ruins, o seu próprio veneno!", completou Carlinhos.