Carlinhos Maia revela que votará em Lula nas eleições deste domingoReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 22:42

Rio - Após polemizar com a decisão de não declarar seu voto publicamente, Carlinhos Maia voltou atrás e revelou seu posicionamento político nas redes sociais. Em postagem no Twitter, o influenciador avisou que pretende votar no ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo. "Por favor, não nos decepcione. Eu voto 13", escreveu o humorista, na legenda de uma foto do candidato à presidência.

O anúncio do famoso dividiu a opinião dos fãs, enquanto amigos famosos apoiaram o influenciador: "Boa, Carlinhos!", comemorou Bruna Marquezine. "Isso aí, amigo!", escreveu Gil do Vigor. E Lula também respondeu a postagem do alagoano: "Obrigado pela confiança. Vamos trabalhar muito para melhorar a vida do povo da Vila e do Brasil. E recuperar nosso orgulho de ser brasileiro", disse o candidato.

No início de setembro, Carlinhos Maia disse que não iria revelar o candidato que teria seu voto nas eleições presidenciais deste ano. O influenciador explicou que preferia não perder seguidores por causa de brigas políticas: "Eles tudo doido pra saber em quem eu voto. Digo não, sabe por quê? Para não perder seguidor. É uma peleja para conquistar vocês. Quem ganhar eu digo que votei. Posso não, meus amores. vocês são difíceis. Quando vocês vão é um problema para voltar", disparou o comediante, na ocasião.

