Gloria Pires revela seu segredo de beleza para os cuidados com o cabeloReprodução/Instagram

Publicado 29/09/2022 22:15 | Atualizado 29/09/2022 22:17

Rio - Gloria Pires usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar uma dica de beleza com seus seguidores. A atriz de 59 anos afirmou que não costuma alisar o cabelo com escova e revelou os produtos que costuma utilizar para manter os fios saudáveis. Em vídeo publicado no Instagram, a artista aparece enxaguando as madeixas debaixo do chuveiro enquanto explica sua rotina de cuidados.

"Estou aqui gente para dividir com vocês o jeito que cuido dos meus cabelos, especialmente agora que eles são brancos!", começou a morena, antes de contar que aplica apenas dois produtos no cabelo. "O bom e velho sabão de coco [e] aquela misturinha de vinagre com água. Borrifa pelo cabelo todo, deixa agir um pouquinho e tira", ensinou.

Depois, vestindo um roupão enquanto secava os fios, Gloria explicou que não tem o hábito de fazer escova para manter o cabelo liso, ao contrário do que muitos pensam. "Fiz algumas poucas vezes na juventude, mas meu cabelo ficava horrível", relembrou.

A atriz encerrou o vídeo incentivando os fãs a se cuidarem: "Essa maneira mais natural, para mim, tem sido excelente. Esses minutos diários que a gente tem de frente pro espelho é que a gente aprende a se olhar e se conhece mais. Quero convidar todos, todas e todes para usufruir desses minutos embarcarem nessa aventura, é muito legal", completou.

