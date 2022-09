Viviane Araújo mostra barriga pos parto - Reprodução Internet

Publicado 29/09/2022 18:01 | Atualizado 29/09/2022 18:02

Rio - Viviane Araújo está aproveitando seu primeiro mês de maternidade com seu filho Joaquim. Nesta quinta-feira (29), a atriz compartilhou com seus seguidores como está o processo de recuperação do seu corpo pós parto. A rainha de bateria mostrou como está a sua barriga 23 dias após a cirurgia e chocou seus fãs.

Viviane que chegou a ganhar 14kg na reta final da gestação, recebe elogias da médica ao descobrir que já perdeu mais de 11kg em quase 3 semanas pós parto. "Nenhum abaulamento no abdômen", escreve a artista no Story.