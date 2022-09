Adriano Imperador e Victoria Moreira - reprodução Instagram

Publicado 30/09/2022 11:14

Rio - A vida amorosa de Adriano Imperador, pelo visto, é bem movimentada. Ex-noiva de 'Didico', Victoria Moreira confirmou que o ex-jogador correu atrás dela para reatar o relacionamento, ao responder algumas perguntas dos internautas, nesta quinta-feira. A loira foi pedida pelo craque em casamento, em 2020, mas uma semana depois o romance chegou ao fim.

"É verdade que Adriano foi a Itaperuna atrás de você e ficou em sua casa?", quis saber uma pessoa. "Adriano ficou telefonando para voltar com ele e assumir namoro?", questionou outra. "Muitas perguntas sobre isso. Nunca falei sobre e evito esse assunto, mas sim. É verdade", respondeu Victoria.

A revelação foi feita em meio à volta do namoro de Adriano e Micaelle Mesquita, que têm um relacionamento de idas e vindas desde 2015. Os dois, inclusive, passearam de mãos dadas em um shopping da Zona Oeste do Rio na semana passada. No Instagram Stories, nesta quinta-feira, o craque publicou uma foto ao lado da amada.

Vale lembrar que, em agosto, a ficada do ex-atleta e Bia Miranda, de 18 anos, neta de Gretchen e participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, veio à tona. A jovem acusou a mãe, Jenny Miranda, de vazar o affair dos dois para ganhar mídia e ainda disse que ela estava interessada em Adriano.