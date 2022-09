Grávida, Claudia Raia posa com mão na barriga em pré-estreia de peça

Rio - Claudia Raia, de 55 anos, prestigiou a pré-estreia do espetáculo "O Pequeno Príncipe", no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. A atriz estava acompanhada pelo marido, o ator Jarbas Homem de Mello. Grávida, Claudia posou para fotos segurando a barriga.

A atriz descobriu a gestação quase na décima semana. Este é o primeiro filho que a atriz espera com o marido, Jarbas. Ela já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, frutos do casamento com Edson Celulari.

Em entrevista recente ao "Fantástico", Claudia rebateu as críticas por sua gravidez aos 55 anos. "Eu só respondo: 'Por favor, tenham mais empatia! Mulher falando mal de mulher não fica bem!'. Deixem as pessoas terem filho na hora que elas quiserem ter, deixem elas engravidarem quando elas pretendem engravidar", disse a atriz.

