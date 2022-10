Júnior comemora aniversário de Xororó - Reprodução Internet

Júnior comemora aniversário de XororóReprodução Internet

Publicado 30/09/2022 19:30

Rio - Júnior seguiu os passos da irmã Sandy, e também comemorou o aniversário do pai, Xororó, em seu Instagram. A dupla de Chitãozinho completa 65 anos nesta sexta-feira (30), e recebeu um post como homenagem do filho. Júnior postou uma foto ao lado do pai e escreveu na legenda: "Hoje é o dia do meu maior ídolo. Meu pai, meu amigo, meu mestre. Te amo e te admiro profundamente, pai. Que você continue radiante como sempre, pulsando como sempre e que possamos comemorar esse dia por mais muitos anos!".

fotogaleria

Nos comentários, seguidores dos cantores, internautas e fãs do artista aproveitaram para mandar seus parabéns. "Muita saúde e Paz pro seu Paizão", foi o recado de um deles, e:"Vida longa ao grande Xororó! muita Paz e saúde", foi a mensagem deixada por outro. O clima era de animação e felicidade pela vida do ícone da música sertaneja.