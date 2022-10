Jojo Todynho pediu que seguidores não envie notícias sobre Nego Di - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 18:56

Rio - Jojo Todynho interagiu com os seguidores nesta sexta-feira e pediu para não ser marcada em nenhuma notícia envolvendo Nego Di. O humorista realizou comentários de cunho gordofóbico sobre o ensaio fotográfico inspirado na versão live-action de "A Pequena Sereia" realizado pela cantora para a Glamour.

fotogaleria "Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um pedido: não fiquem me mandando coisa de Nego Di não, porque eu estou pouco me f*dendo para o que ele acha ou pensa. As medidas contra ele estão sendo tomadas, da melhor forma: na justiça", solicitou.

A artista ainda revelou que está auxiliando as pessoas que sofreram um golpe da loja de eletrônicos do ex-BBB. "Gente da laia dele, a gente trata assim, na justiça. Inclusive, estou ajudando as milhares de pessoas que ele deu o golpe. Ao invés dele estar preocupado com a minha vida, porque eu estou trabalhando, multiplicando meus bens, ele tinha que estar preocupado em trabalhar e ressarcir as pessoas as quais ele causou dano."