Adriane Galisteu fala sobre suposta briga com Xuxa e Ana HickmannReprodução de vídeo

Publicado 30/09/2022 15:42 | Atualizado 30/09/2022 15:42

Rio - Adriane Galisteu abriu o jogo sobre as supostas rixas que teria com Xuxa Meneghel e Ana Hickmann em entrevista ao "PodCaras", no YouTube, nesta quinta-feira. A apresentadora de "A Fazenda 14", da Record TV, esclareceu que não tem problema com nenhuma das duas, revelou que nunca encontrou a mãe de Sasha pessoalmente e deu detalhes de seu reencontro com Ana após uma treta entre elas no passado.

"Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não tenho problema com ninguém. As pessoas vão arrumando treta comigo. No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela", disse Adriane, que tem muitos amigos em comum com a apresentadora, mas ninguém nunca tomou a iniciativa de resolver o mal entendido entre elas. "É muito louco isso, a gente nunca viveu essa experiência. É uma guerra fria". Para quem não lembra, há boatos de que as duas nunca tiveram uma boa relação devido ao relacionamento de ambas com o piloto Ayrton Senna.

A loira também afirmou que não foi convidada para participar do documentário sobre "Rainha dos Baixinhos", na Globoplay. "Nunca ouvi falar disso. Não tô nem sabendo. É fake news".

Na sequência, Adriane falou sobre seu desentendimento com Ana Hickmann. A treta entre elas começou após Galisteu dizer em seu extinto programa na Band que a apresentadora deveria ter um filho para melhorar seu jeito. Após o bafafá antigo, as duas se reencontraram, neste mês, no "Hoje em Dia", da Record, para anunciar os primeiros participantes do reality rural "A Fazenda".

"A mesma coisa é a Ana, nunca mais tinha tido a oportunidade de cruzar a Ana. Fui encontrar ela pela primeira vez depois da treta, neste dia, no programa ao vivo. Ela me recebeu muito bem. Quando eu cheguei tinha flores no camarim assinadas por ela. Ela me recebeu lindamente. Somos profissionais, mulheres, mães. Não tem motivo nenhum pra ter essa treta. Não sou dessas, eu quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor dessas brigas", destacou a loira.

Na entrevista, Adriane também relembrou um encontro que teve com Sasha, filha de Xuxa, na festa de estreia da novela "O Tempo Não Para (2018)", da Globo. "Troquei a maior ideia com ela, foi maravilhoso. Acho ela tão incrível. Foi delicioso esse momento, então está tudo bem. As pessoas esperam uma briga, mas não tem. Pelo menos o meu interesse não é esse. Não significa que eu tenho uma raiva mortal da pessoa pro resto da vida. Estou aberta para qualquer situação que seja de paz".