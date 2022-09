Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam beijos e dançam juntos em show - Reprodução do Instagram

Publicado 30/09/2022 13:19

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançaram juntos e trocaram beijos durante um show do sambista em um evento fechado em Atibaia, no interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira. A atriz de 40 anos subiu ao palco durante a música "Flor de Caña", feita pelo cantor em sua homenagem, e mostrou muito samba no pé. De vestido curto e coladinho, a artista também esbanjou beleza e boa forma.