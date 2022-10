Yasmin Brunet faz post após flagra de Jade Picon e Gabriel Medina: 'Respira fundo, garota' - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet faz post após flagra de Jade Picon e Gabriel Medina: 'Respira fundo, garota'Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 22:43

São Paulo - A modelo Yasmin Brunet usou o Twitter, na noite desta quinta-feira (29), para reclamar da falta de pretendentes com os mesmos hábitos dela. Brunet se separou do surfista Gabriel Medina em janeiro deste ano.

fotogaleria

A modelo, de 34 anos, que parou de fumar aos 22 e não consome bebidas alcoólicas, reclamou que não encontra ninguém um affair com o mesmo estilo de vida.

"Tão difícil achar uma pessoa que não bebe e não fuma", escreveu a modelo em uma postagem na rede social. "Hoje em dia é 'modinha' beber muito e se drogar muito. Não entendo. Só queria uma pessoa sóbria…" completou Yasmin.

Solteira desde o fim do casamento com Gabriel Medina, em agosto Yasmin foi flagrada aos beijos com Enzo Celularia. "Tô numa fase uma fase minha, vivendo a vida normal." soltou Yasmin.