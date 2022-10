Gretchen se pronuncia em resposta a críticas por vídeo dançando hit de Anitta - Reprodução/Instagram

Gretchen se pronuncia em resposta a críticas por vídeo dançando hit de AnittaReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 22:26

Rio - Gretchen não gostou de comentários negativos que foram feitos nas redes sociais, após viralizar um vídeo da rainha do rebolado dançando animada ao som de "No Chão Novinha", de Anitta e Pedro Sampaio. Sem paciência com os haters, a cantora rebateu as críticas que recebeu pelo registro feito em um show da famosa na Holanda, em julho deste ano.

"Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas infelizes e que precisam de padrões para viver, padrões de beleza, padrões de roupas, padrões até no jeito de dançar", desabafou Gretchen, nos comentários de uma postagem no Instagram.

A ex-A Fazenda ainda alfinetou os críticos de plantão: "Enquanto estas pessoas ficam perdendo seu tempo julgando se eu dancei bem ou não, se essa dança é pra minha idade ou não, eu estou desfrutando plenamente de uma boa caipirinha em Jambu, na praia mais badalada do Pará: Salinas. Só tenho pena desse povo recalcado e que não consegue nem sair da cadeira", finalizou.

