Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 19:38

Rio - Ivete Sangalo foi internada no Hospital Aliança, em Salvador, na última quinta-feira após contrair uma infecção intestinal. A apresentadora realizou uma live nesta sexta-feira para comunicar aos admiradores seu estado clínico e garantiu que estará apta para votar nas eleições que ocorrerão no dia 2 de outubro. A artista deve receber alta no sábado.

fotogaleria "A minha preocupação maior foi: 'Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar? Domingo todo mundo vai votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar", alertou.

"Eu estou ótima, amanhã eu estou liberada, graças a Deus, e tudo ocorrendo maravilhosamente. Domingo é nós, viu galera. Não se preocupem, não acreditem em fofocas, mamãe não opera com fofocas. Beijos, tá?. Fiquem com Deus", concluiu.