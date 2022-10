Paul McCartney - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 18:05

Rio - Paul McCartney surpreendeu os seguidores, nesta sexta-feira, ao compartilhar uma foto de seu treino de ioga. No registro, o cantor de 80 anos apareceu de ponta cabeça, com as pernas esticadas para o alto, na sala de casa. Com roupas atléticas, o artista impressionou com a disposição e falou sobre os benefícios do exercício que pratica.

"O headstand é meu momento de exibição quando estou na academia. Uma vez um professor de ioga me disse que isso mantém você jovem", disse o ex-integrante dos Beatles, na legenda da postagem no Instagram.

Nos comentários, Paul fez sucesso entre os fãs, que deixaram diversos elogios para o músico: "O coroa está inteiro", disparou um seguidor. "Você tem quase 60 anos a mais que eu e eu nem conseguiria fazer isso", brincou outro internauta. "É a prova de que você vai viver mais que todos nós", afirmou mais uma pessoa.

Confira: