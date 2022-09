Lorena Improta decidiu doar presentes do aniversário de 1 ano da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 16:48

Rio - Lorena Improta usou o Instagram Stories para contar aos seguidores que doará os presentes ganhados por Liz durante sua festa de 1 ano. A menina é fruto do casamento da dançarina e influenciadora com Léo Santana e festejou o primeiro ano de vida em uma celebração com o tema Fantástico Mundo da Liz.

fotogaleria "Gente, eu queria muito agradecer, conseguimos arrecadar muitos presentes, todos os meus convidados eu pedi para que levassem presentes para doação", revelou. A dançarina ainda contou que uma van estava encarregada de buscar o restante dos presentes. "Muito obrigada a todos os meus convidados que entraram nessa causa junto da gente."

A festa de aniversário de Liz aconteceu na última quarta-feira em Salvador, na Bahia, e contou com a presença de 500 convidados. Thiaguinho e Dennis DJ animaram a comemoração. Alguns famosos estiveram no evento, entre elas, Thaynara OG e Vivian Amorim, que levou a filha Malu, de 8 meses.