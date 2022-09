Renata Kuerten deixa a maternidade com filha recém-nascida e marido

Rio - Renata Kuerten, de 34 anos, deixou a maternidade do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira, acompanhada da filha recém-nascida, Lorena, e do marido, o advogado Beto Sennal. A bebê, que veio ao mundo nesta terça-feira, esbanjou fofura ao usar um lookinho todo azul. Momentos antes de deixar o local, a apresentadora do "Esquadrão da Moda", do SBT, mostrou detalhes da decoração do quarto da unidade de saúde e posou para fotos com os familiares.

No Instagram, nesta quarta-feira, Renata deu detalhes do parto. Ela contou que estava no médico, fazendo um ultrassom de rotina, quando sua bolsa estourou. Sendo assim, a apresentadora foi levada ao hospital e Lorena nasceu através de uma cesárea. "Lorena chegou. Junto trouxe um amor e alegria sem explicação. A bolsa estourou a tarde em plena ultrassom e eu sem nada organizado em casa, pra recebê-la. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro com o papai mais querido e calmo que eu poderia escolher, Beto Senna. Nossa bebê veio super saudável e calminha", escreveu ela na legenda.

