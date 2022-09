Jade Picon desabafa sobre críticas: ’Cuida do seu rosto que eu cuido do meu’ - Reprodução Internet

Publicado 30/09/2022 11:23 | Atualizado 30/09/2022 11:26

Rio - A influenciadora digital Jade Picon, de 21 anos, abriu uma caixa de perguntas para conversar com os fãs no Instagram, na noite desta quinta-feira. A jovem, no entanto, não gostou de receber perguntas sobre sua aparência e fez um desabafo.

"Eu estava vendo a caixinha e vi muita coisa falando: 'O que aconteceu com o seu rosto?'. Gente, absolutamente nada. Eu emagreci cinco quilos desde eu eu saí da casa (do 'BBB'). Eu juro que é desgastante ter que ficar lendo. Há cinco meses, eu lia totalmente o contrário, tipo: 'O que aconteceu com o seu rosto?', só que de uma outra forma. Você percebe que se você não cuida da sua saúde na internet você fica doente ou você desconfigura a sua cara com procedimentos, entendeu?", disse.

"Eu emagreci cinco quilos desde que saí da casa. Vocês me acompanham e me veem treinar, correr, todo o meu corpo mudou, e o rosto acompanhou, mas é muito chato fazer essa pergunta para alguém. Você pode mexer com alguma insegurança da pessoa. Cuida do seu rosto, que eu cuido do meu", finalizou.