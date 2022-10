Sabrina Sato reencontra Zoe depois de semana na Europa - Reprodução Internet

Publicado 30/09/2022 19:01 | Atualizado 30/09/2022 19:36

Rio - Sabrina Sato passou uma temporada na Europa acompanhando os eventos e desfiles das semanas de moda mais badaladas do mundo. Mas, após comparecer a shows tão importantes, a apresentadora voltou para casa e compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (30), seu reencontro com a filha Zoe.

No vídeo divulgado, a pequena de dois anos esperava a mãe na porta e correu para abraçá-la: "Que saudade meu amor! Deixa eu ver como você tá linda!", disse Sabrina, sentindo muita falta da filha. As duas realizaram chamadas de vídeo durante a viagem da mãe, que desembarcou em São Paulo depois de dias afastada da família.