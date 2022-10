Marcos Palmeira posa com José Loreto, Jesuíta Barbosa e Irandhir Santos, nos bastidores de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 18:50 | Atualizado 30/09/2022 18:52

Rio - Na reta final das gravaçõe de "Pantanal", Marcos Palmeira usou as redes sociais para celebrar a parceria com seus "filhos" na novela das 21h da TV Globo. Em foto publicada no Instagram, o ator de 59 anos posou com José Loreto, Jesuíta Barbosa e Irandhir Santos, que interpretam Tadeu, Jove e Zé Lucas, respectivamente, na trama de Bruno Luperi.

"Quase no fim dessa bela empreitada que foi o 'Pantanal', não poderia deixar de falar desses filhos maravilhosos que essa história me trouxe. Cada um com seu talento, me ensinando muito, sempre. Um amor enorme que me enche o peito", declarou ele, que dá vida a Zé Leôncio no remake da novela exibida originalmente pela TV Manchete, em 1990.

Em seguida, o artista se declarou para os colegas de elenco: "Foi um ano delicioso, e estarmos juntos, dividindo tantas coisas, deixa na alma uma certeza: com amor tudo fica mais leve. Muito obrigado Irandhir, JesuÍta e José, por tanta cumplicidade e harmonia. Amo vocês! Ara, larga mão!", finalizou Marcos.

Par romântico de Juma (Alanis Guillen), Jesuíta Barbosa fez questão de retribuir o carinho do mais velho nos comentários da postagem. "Ah, meu pai! Quanta força você tem!", escreveu. Enquanto isso, fãs da novela também encheram o quarteto de elogios: "Magnifico o trabalho de vocês", disse uma seguidora. "Uma da novelas que vai marcar pra sempre, deixará saudades. Isso sim é elenco de verdade", afirmou outro internauta.

