Isabella Scherer amamenta filhos - Reprodução Internet

Isabella Scherer amamenta filhosReprodução Internet

Publicado 30/09/2022 16:53 | Atualizado 30/09/2022 18:30

Rio - A gravidez de Isabella Scherer sempre chamou a atenção. A gestação de gêmeos impressionava o público com o tamanho da barriga da chef, e agora o carinho dos seguidores continua o mesmo. Com os filhos nascidos, a influenciadora compartilha os desafios do dia a dia com as crianças. Nesta sexta-feira (30), Isabella divulgou uma foto amamentando os dois ao mesmo tempo, em um momento de aconchego e muita fofura. "Vivendo muitas primeiras vezes nessa aventura que é a maternidade!", escreveu na legenda.

fotogaleria

Além dos comentários de fãs e seguidores cheios de carinho e elogios, um em especial chamou a atenção. O ex-nadador Xuxa (ou Fernando Scherer) é pai da chef e deixou um recado amoroso para a filha e os netos: "Minha filhota amada, uma mulher incrível. Que benção ter você em minha vida". Internautas escreveram mensagens como: "Isa é muito bonito ver você amamentando! Por mais exemplos assim", "Que fotos maravilhosas, que Deus abençoe", e "O útero começa até a coçar de ver vocês assim, tão lindos"