Viih Tube elogia recuperação de Eliezer - Reprodução Internet

Viih Tube elogia recuperação de EliezerReprodução Internet

Publicado 30/09/2022 15:20

Rio - Viih Tube apareceu, nesta sexta-feira (30), em seu Instagram para justificar a sua ausência recente das redes. A ex-BBB explicou que a gestação tem causado bastante sono, e além disso, o pós operatório do namorado Eliezer ocupa o seu tempo livre. O ex brother passou recentemente por uma rinoplastia, e apesar do sucesso da cirurgia, ainda precisa de cuidados caseiros.

fotogaleria

No vídeo do Story, a youtuber explicou: "Gente, não gravei um story ontem porque eu fico o dia inteiro entre o sono de grávida, fome de grávida e um namorado que está com um pós-operatório. E gente, posso falar? Ele é um paciente muito bonzinho, muito obediente, gente, ele é incrível. Minha mãe fazia um drama e ele está aqui superbem", afirmou.

Eli aparece ao fundo com o rosto ainda com curativos, e brinca: "Sou um homem novo, quero ir para festa", Viih avisa que mesmo estando bem, o namorado ainda precisa ficar de repouso: "Amanhã tenho mais um ultrassom e você não vai poder ir".