Lívian Aragão curte festa em Punta Cana, na República DominicanaReprodução Internet

Publicado 30/09/2022 14:39

Rio - A atriz Lívian Aragão, de 23 anos, filha do humorista Renato Aragão, postou no Twitter, na noite desta quinta-feira, algumas fotos em que aparece exibindo as curvas em uma festa em Punta Cana, na República Dominicana. "De ontem… Última fexchenha [sic] da viagem", escreveu na legenda das imagens.

Lívian Aragão está solteira desde agosto, quando chegou ao fim seu namoro com o influenciador João Victor Façanha, o Jota. "O nosso relacionamento terminou, mas o respeito, carinho e admiração continuam. Ainda nos gostamos muito, mas agora como amigos. Peço que respeitem esse momento delicado para os dois e que esse assunto seja encerrado aqui. Não nos pronunciaremos mais sobre esse assunto pois já está tudo resolvido e em paz. Um abraço apertado, Lívian e Jota", escreveu o casal. Eles começaram a namorar em fevereiro deste ano.