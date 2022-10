Luan Santana posta fotos em Los Angeles - Reprodução Internet

Publicado 30/09/2022 19:56

Rio - Luan Santana viajou novamente atrás do sol. O cantor compartilhou, nesta sexta-feira (30), em seu Instagram cliques da viagem para Los Angeles, onde aparece no famoso Pier de Santa Monica aproveitando o dia de calor. Na publicação em carrossel, a legenda foi: "cê acha que eu não sei, que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular?", fazendo referência à sua música "Solteirou".

Nos Stories, o artista também aproveitou para mostrar um pouco do passeio. "Saudade que eu estava do calor”, escreveu ele junto com cliques do local. Na publicação, vários fãs aproveitaram para elogiar e se declararam para o artista pelos comentários. Recados como: "tô acompanhando mesmo, posta mais", "É muita beleza para um ser só" e "Tão lindo" foram os mais recorrentes. Luan está nos Estados Unidos desde a última quarta-feira (28), e ficará até o dia 10 de outubro, para focar em sua carreira internacional e desenvolver projetos com artistas de fora.