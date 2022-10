Mark Ruffalo apoia discurso político de Juliette nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 30/09/2022 21:01

Rio - Juliette Freire chamou a atenção do ator norte-americano Mark Ruffalo nas redes sociais, nesta sexta-feira. A ex-BBB usou o Twitter para convocar suas seguidoras para votar nas eleições deste domingo e acabou ganhando um elogio do astro conhecido por interpretar o Hulk nos filmes da Marvel.

"Mulheres, precisamos conversar. A nossa história é marcada pela opressão e privação de direitos", começou a cantora. "Talvez agora mesmo você esteja sendo pressionada em casa, no trabalho ou em outros lugares por suas escolhas. Neste domingo, eu e você temos a chance de escolher quem a gente acredita que pode nos ajudar a construir um futuro melhor, com menos dificuldades e mais oportunidades. Por isso, chama a mãe, leva a filha, a amiga… E vamos juntas melhorar o Brasil. A escolha está nas nossas mãos!", declarou.

Algumas horas depois, Ruffalo comentou o tweet da paraibana, enaltecendo a postura de Juliette no cenário político. "O mundo está assistindo com grande atenção e apreço brasileiros fazendo escolhas corajosas para defender a sua democracia e melhorar suas vidas. Aqui está um apelo inspirador à coragem para as mulheres brasileiras da Juliette", escreveu o ator, em português. "Vamos conseguir! Somos grandes!", respondeu a campeã do "BBB 21".



Na última quarta-feira, Juliette revelou já ter sido convidada para seguir carreira política em entrevista na estreia do novo programa de Marília Gabriela. "Me convidaram para participar do cenário político mais ativamente, mas acho que no lugar em que estou, posso fazer muito mais pela sociedade neste momento. Não me vejo, acho que precisaria estudar e me dedicar muito, e não estou disposta a isso", afirmou a morena, no "Gabi de Frente de Novo".

