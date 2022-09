Carla Diaz faz aulas de equitação - Reprodução Internet

Carla Diaz faz aulas de equitaçãoReprodução Internet

Publicado 29/09/2022 20:08

Rio - Carla Diaz se prepara para sua próxima estreia no cinema. Nesta quinta-feira (29), a atriz postou em seu Instagram cliques de uma aula de equitação que participa para aprender mais sobre a sua personagem. Na legenda das fotos andando a cavalo, escreveu: "A construção de personagem não para, por mais que já estejamos gravando, todos os dias descubro um pouquinho mais sobre a Lulli e aprendo junto com ela também. Esse é o universo que tanto amo. Cresci atuando, e todos os dias tenho a oportunidade de me apaixonar ainda mais."

fotogaleria

Fãs e internautas vibraram nos comentários do post, ansiosos com o próximo desafio profissional da atriz. "Pode vir com tudo Lulli", escreveu uma seguidora, "Estou apaixonada pela minha lulli e alazão dela", comentou outra, e "Ansiosa pra assistir esse filme, e poder contemplar mais uma vez você dando um show de atuação!!!"