Paulo André ensina a colar figurinhas da Argentina - Reprodução Internet

Paulo André ensina a colar figurinhas da ArgentinaReprodução Internet

Publicado 29/09/2022 19:21

Rio - Faltando menos de 90 dias para a Copa do Mundo, Paulo André compartilhou como completa seu álbum de uma forma inusitada. Nesta quinta-feira (29), o ex-BBB gravou um "tutorial" ensinando a forma certa de colar as figurinhas da Argentina, posicionando todas de cabeça pra baixo.

fotogaleria

No vídeo, o atleta explicou que é uma brincadeira que faz desde criança, fomentada pela rivalidade contra a Argentina no esporte. P.A. também disse que não está desejando o mal à ninguém, com a legenda: "Tutorial de como colar as figurinhas da Argentina haha, fé".