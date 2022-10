Ludmila Dayer fala sobre tratamento contra esclerose múltipla e agradece apoio do marido - Reprodução/Instagram

Ludmila Dayer fala sobre tratamento contra esclerose múltipla e agradece apoio do maridoReprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 17:05

Rio - Após revelar ter sido diagnosticada com esclerose múltipla , Ludmila Dayer usou as redes sociais para agradecer o marido pelo apoio que tem recebido. Nesta segunda-feira, a atriz de 39 anos publicou uma foto direto do hospital em que tem feito o tratamento para a doença e falou sobre a importância do amado neste momento.

fotogaleria

"Desde que eu comecei meu tratamento, meu marido sempre me acompanha para dar apoio psicológico. Ele sabe que não gosto de agulha. Que fico sensível. Fora a dieta que ele também começou a fazer só para me incentivar. Se muitos soubessem como é crucial o apoio nesse processo de recuperação! Obrigada, meu amor", escreveu a ex-Malhação, nos Stories do Instagram.

Em seguida, Ludmila ainda dividiu um conselho com os seguidores: "Se sentir amado, apoiado, mexe com todas as células do nosso corpo. Às vezes, uma mensagem, uma ligação... Você já perguntou para alguém hoje se está bem? Se precisa de alguma coisa? Não é todo mundo que sabe pedir ajuda. Não deixe o mundo virtual tirar hábitos básicos da nossa vida e que nos fazem tão bem", declarou.

Morando nos Estados Unidos, a loira também contou detalhes de seu tratamento após revelar, na última quarta-feira, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ludmila explicou que recebe uma "infusão de vitaminas" preparada por seu médico a cada duas semanas, com o objetivo de estimular o sistema imunológico. "Com isso e meu protocolo alimentar que sigo à risca, eu estou cada dia melhor e mais forte! Tenho uma vida normal hoje em dia", afirmou.