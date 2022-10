Gabriel Sater viveu Trindade em ’Pantanal’ - Júlio Boll/Gshow

Publicado 03/10/2022

Rio - Elogiado pelo público ao viver Trindade, personagem interpretado por seu pai na primeira versão de "Pantanal", Gabriel Sater falou sobre sua trajetória artística em entrevista a revista Quem. O ator de 40 anos revelou que Almir Sater, de 65 anos, nunca tentou interferir para que sua carreira decolasse.

"Todos que seguem a linha dos pais sofrem com comparações. Aprendi que tem muitas questões na vida que não temos como controlar. Por isso nem gasto energia. Sempre tive consciência de que se quisesse ter um lugar ao sol, teria que ter algum diferencial do meu pai. Ele também sempre me apoiou a seguir o meu caminho. Meu pai é meu grande ídolo, mas nunca tentou mexer os pauzinhos para alavancar a carreira do filho", afirmou.

O artista relembrou o lançamento de seu primeiro álbum gravado na produtora criada ao lado da esposa, Paula Cunha. "Formei uma equipe muito competente de trabalho... Em 2006, gravei meu primeiro álbum experimental e a repercussão foi maravilhosa, me abriu grandes portas. Mantive a minha ideia original, de ser o mais sincero com a minha verdade artística. Gravadoras vieram com propostas, tentando me moldar ao mercado, mas nunca aceitei. Eu me tornei um artista independente para ter independência artística", confessou.

Com o término das gravações da trama das nove, Gabriel Sater focou na organização da turnê "Quando For a Hora", que celebra seus 22 anos de carreira. "Tudo começou quando organizei uma turnê de 20 anos para rodar o Brasil e outros países. Mas veio pandemia e só consegui fazer o primeiro show, que foi na Nova Zelândia. Voltamos de lá correndo, de máscara, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Naquele ano, mesmo sem shows, trabalhamos muito e executamos 18 projetos e lives gigantes [...] Vivo de música há muitos anos, mas nunca tinha sentido essa dimensão de energia e alegria do público. Não tive um dia de férias, mas estou vivendo um sonho acordado."