Neymar, Bruninho do vôlei e Gabriel Medina passam o domingo juntosReprodução Internet

Publicado 03/10/2022 09:56

Rio - O domingo foi animado para Neymar, Gabriel Medina e Bruinho do vôlei. Os atletas passaram o dia juntos e Bruninho compartilhou algumas fotos do encontro nas redes sociais. Também participaram da "resenha" os "parças" Gil Cebola e Jota Amancio. "Happy sunday. Bom ver vocês irmãos", escreveu Bruninho na legenda das fotos.

No momento, Neymar se prepara para a Copa do Mundo do Catar, que acontecerá em novembro. O jogador de futebol está solteiro desde o fim de seu namoro com Bruna Biancardi, mas há especulações de que ele estaria vivendo um romance com a influenciadora digital Brenda Pavanelli. Já Gabriel Medina, que também está solteiro desde o fim de seu casamento com Yasmin Brunet, afirmou recentemente que "é um bom partido".

"Aproveitando que está todo mundo falando de política, gostaria de dizer que sou um bom partido", brincou nas redes sociais.