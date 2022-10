Ivete Sangalo faz homenagem para filho, Marcelo - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo faz homenagem para filho, Marcelo Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2022 22:21 | Atualizado 02/10/2022 22:29

Rio - Ivete Sangalo aproveitou o fim deste domingo (2) para homenagear seu primogênito. Marcelo Salgado completa 13 anos e a cantora escreveu um texto nas redes sociais para parabenizar o filho. A artista ainda é mãe das gêmeas Marina e Helena.

fotogaleria

"Uma respiração que falta, mas você é oxigênio. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Obrigada por me escolher, meu filho, obrigada por você ser tão sensível, amoroso, solidário, talentoso , um irmão tão amado por suas princesas, e de uma beleza desconcertante", escreveu ela.

Daniel Cady também homenageou o primogênito. "Hoje é o dia desse cara que caiu do céu. Dia que nasceu um pai. Dia que nasceu o amor mais verdadeiro da vida. Que Deus continue te abençoando e te guiando pelo caminho da luz. Sempre serei o seu maior fã! Te amo pra sempre", escreveu ele no Instagram.



Marcelo fez uma participação mais que especial no Palco Mundo do Rock in Rio em setembro. Ele tocou piano enquanto a mãe cantava "Quando a Chuva Passar", deixando todos emocionados.