Publicado 02/10/2022 11:12

Rio - Maria Lina, de 23 anos, usou as redes sociais, no último sábado, para rebater críticas recebidas após expor que fez uma lipoaspiração nas costas. No Instagram, a influenciadora, que também realizou a troca das proteses de silicone nos seios, afirmou que está sendo julgada por ter uma relação transparente com os fãs.

"Poderia ter escondido a lipo e falado só sobre o peito, mas é o preço que se paga por ser de verdade", desabafou Maria via stories. "As pessoas querem que você seja de verdade, mas não muito, viu? Senão elas te massacram", pontuou.

Durante a interação, a influenciadora disse sentir-se melhor após ter reforçado sua alimentação no pós-operatório, mas admitiu que ainda sente dores quando precisa se sentar na cama. "A hora que mais incomoda é quando eu estou deitada e preciso ficar sentada. Dói o músculo do peito, fico uns 3 minutos paradinha quando sendo pra não incomodar mais", contou.