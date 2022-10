Isabella Scherer mostra barriga após um mês do nascimento de gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 02/10/2022 09:54

Rio - Isabella Scherer usou as redes sociais, no último sábado, para compartilhar um registro de sua barriga após um mês do nascimento dos gêmeos Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. No Instagram, a influenciadora não utilizou nenhum tipo de efeito na imagem, onde expõe as estrias adquiridas na gestação de seus primeiros filhos.

fotogaleria

"Sabadou", escreveu a influencer na publicação, que também contava com fotografias de diversos momentos de seu dia.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para elogiar a postura de Isabella, afirmando que a influenciadora mostra registros de uma maternidade real. "Que bom que você mostra a realidade que é ser mãe e as marcas que isso deixa no nosso corpo", escreveu uma internauta. "Linda! E eu como mãe de gêmeos fico muito feliz em ver você mostrando a realidade", enalteceu outra. "Priorizando seguir pessoas como você. Tão leve, tão real. Marcas lindas de gerar duas vidas! Você é necessária nesse mundo da 'perfeição' inexistente", opinou uma fã.