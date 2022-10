Celebridades

Leandro Hassum faz homenagem a Paulo Gustavo no 'Domingão' e se emociona: 'Sou completamente apaixonado por ele'

Humorista performou música 'New York, New York', cidade favorita de Paulo Gustavo, que morreu no ano passado

Publicado 02/10/2022 17:08 | Atualizado há 4 horas