Adriano posa ao lado da namorada, Micaela MesquitaReprodução Internet

Publicado 02/10/2022 08:12

Rio - O ex-jogador de futebol Adriano Imperador está apaixonado! O craque postou no Instagram, neste sábado, uma foto ao lado da namorada, Micaela Mesquita. Os dois vivem um relacionamento cheio de idas e vindas e, nesta semana, retomaram o namoro pela quinta vez. "É muito bom estar ao lado da pessoa que ama", escreveu Adriano na legenda da imagem, em que aparece de rostinho colado com Micaela.

Antes de retomar o namoro com Micaela, Adriano teria tentado retomar o noivado com a ex-noiva Victoria Moreira. A própria disse na internet que o ex-jogador foi atrás dela em Itaperuna, no Noroeste do Rio, para tentar reatar o relacionamento.

Recentemente, Adriano também viu sua vida amorosa ser exposta ao trocar beijos com Bia Miranda, de 18 anos, neta da cantora Gretchen. O rápido affair gerou uma crise na família, que envolveu a própria Bia, atualmente confinada em "A Fazenda", sua mãe, Jenny Miranda, e Gretchen.