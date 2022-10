Nanda Costa e mais famosos levam os filhos ao circo

Rio - O espetáculo de circo de Patati e Patatá reuniu diversos famosos no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Acompanhados de seus filhos, eles aproveitaram o sábado (1°) de tempo fechado no show dos palhaços.

Os casais Nanda Costa e Lanan, Marcos Veras e Rosannne Mulholland, Emílio Dantas e Fabíula Nascimento e Joaquim Lopes e Marcella Fogaça prestigiaram a dupla. Rafael Vitti também esteve com Clara Maria, sua filha com Tatá Werneck, no espetáculo.



