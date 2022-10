Rodrigo Mussi passa por cirurgia e volta a enxergar - Reprodução Internet

Publicado 01/10/2022 15:42

Rio - Rodrigo Mussi compartilhou, neste sábado (1), com seus seguidores mais uma etapa da sua recuperação. O ex-BBB passou por uma cirurgia de sucesso nos olhos e conta que voltou a enxergar completamente. Após seis meses com problemas na visão por causa do acidente que sofreu em abril deste ano, o modelo aproveitou para agradecer a equipe médica que o acompanha e afirma que nunca desistiu de se recuperar plenamente.

Na legenda, escreveu: "Estou aqui para compartilhar com vocês um momento muito importante. Por meses, não enxerguei a beleza das coisas, estive em um deserto que se encerra hoje. Graças a medicina, mais uma vez. Eu nunca parei pra pensar como a medicina é nobre. A tecnologia, a capacidade dos profissionais de saúde e os estudos avançados são extremamente importantes para salvar vidas. Isso é transformador! Contei com o dom do Dr. Rodrigo Magalhães, oftalmo da minha cidade, para realizar a cirurgia dos meus olhos. Estive todo esse tempo com o grau triplicado no meu óculos e tentando me acostumar com lentes. Sou muito grato ao doutor, a medicina e a todos que me ajudaram a acreditar que seria possível voltar a enxergar o mundo como ele é! Hoje faz exatamente 6 meses do acidente e jamais pensei em desistir dessa luta!"

O ex-BBB voltou à sua cidade São José dos Campos, no interior de São Paulo, para realizar a cirurgia e se mostrou muito feliz com o resultado. Nos comentários, mensagens de fãs, amigos, familiares e seguidores transmitem forças e felicidade ao influencer. O jornalista Ben-Hur Correia escreveu: "Que legal Rodrigo!! Mais um avanço. receba o carinho daqui.", o ex-participante do programa "Casamento às cegas", Rodrigo Vaisemberg, disse: "Iradooo irmão !! Que você possa enxergar o mundo muito melhor sempre!!", e os também ex-brothers Gui Napolitano e Gil do Vigor comentaram respectivamente: "Deus abençoe sua vida sempre" e "Parabéns meu amigo! você é um guerreiro".