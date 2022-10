Dona Dea comenta relação com Thales Bretas - Reprodução do Instagram

Dona Dea comenta relação com Thales BretasReprodução do Instagram

Publicado 01/10/2022 13:08

Rio - Uma das estrelas do "Domingão com Huck", da TV Globo, Dona Dea, de 75 anos, falou sobre sua relação com o genro, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado, vítima da Covid-19, em entrevista ao "Gshow". A vovó de Romeu e Gael, 3 anos, frutos da relação do casal, revelou que o dermatologista se tornou como um filho para a ela.

fotogaleria

"Ele me ajudou em tudo na minha vida. Desde que aconteceu isso (a morte de Paulo), ele faz tudo para mim! Não posso dizer que ele comprou do meu modess até a minha comida porque eu não menstruo mais (risos). É uma relação muito legal como era com o Paulo Gustavo e como é com a Juliana (sua filha caçula), que agora acha que é minha mãe e zanga comigo", comentou Dea.

Vovó coruja, a mãe de Paulo Gustavo falou sobre seu papel na vida dos netinhos. "Avó é uma coisa diferente. Não tem aquele rigor que uma mãe tem de educar. Não que eu os deixe fazer o que querem, não. Mas avó é uma coisa mais doce. Quando eu os vejo dizendo: ‘vovó! Vovó Dea!’, parece que vou infartar! Avó é muito diferente de mãe. É bom demais!".