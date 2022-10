Gretchen e Esdras de Souza renovam votos de casamento - Reprodução do Instagram/ Pablo Roniere

Gretchen e Esdras de Souza renovam votos de casamentoReprodução do Instagram/ Pablo Roniere

Publicado 01/10/2022 10:26 | Atualizado 01/10/2022 10:26

Rio - Após dois anos casados, Gretchen, de 63 anos, e Esdras de Souza, de 50, renovaram os votos da união com uma nova cerimônia e promoveram um festão em Salinas, no Pará, nesta sexta-feira. Através do Instagram, a cantora mostrou para os fãs alguns momentos do dia especial e aproveitou para se declarar para o marido.

"Que delícia poder viver cada segundinho ao seu lado, Esdras. Meu sorriso fica iluminado a cada olhar seu. Eu te amo infinitamente. Você traz brilho pra minha vida", escreveu ela na legenda de um vídeo.

Na cerimônia, Gretchen divertiu os convidados com seus votos de casamento. A Rainha do Rebolado prometeu amar o marido "na riqueza e na pobreza, e nas plásticas também". Ela também surpreendeu na escolha ousada de seu vestido de noiva. O modelo tinha recortes e transparência, que deixava em evidência sua calcinha fio-dental. A peça íntima ainda contava com detalhe com o nome de seu amado.