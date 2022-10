Viviane Araújo relatou noite agitada cuidando do filho - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo relatou noite agitada cuidando do filho Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2022 16:48

Rio - Mãe de primeira viagem, Viviane Araújo desabafou neste sábado sobre a noite agitada que teve com o filho Joaquim, fruto com casamento com Guilherme Militão. A atriz explicou que não conseguiu descansar porque o pequeno acordou diversas vezes durante a madrugada. Nos Stories, ela apareceu com o semblante cansado ao conversar com os seguidores.

fotogaleria "O periquitinho aqui mamando e a cara da mãe destruída. Esta noite foi tensa. Mas qual noite que não é? Tem umas mais e outras menos, mas nesta ele não me deixou dormir da meia-noite às quatro da manhã. Quando deu 6h30, acordou de novo, aí, mais mama", relatou.

Viviane Araújo ainda comentou que tirou um cochilo após a chegada da enfermeira que auxilia nos cuidados de Joaquim. "Foi quando eu consegui dar uma descansada um pouquinho maior. Ele ficou até 10h30 com ela aqui e consegui dar uma dormida. E aí, ele acordou e ela já bateu no meu quarto: 'quer mamar'. Estamos aqui, né, filho? Novamente. Anjinho, né gente? Que anjinho. Mas ele é, sim, muito bonzinho. Só quer tem dia que dá um pouquinho de trabalho, normal."