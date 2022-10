Fátima Bernardes declara voto em Lula - Reprodução Internet

Fátima Bernardes declara voto em LulaReprodução Internet

Publicado 01/10/2022 14:46 | Atualizado 01/10/2022 15:28

Rio - Fátima Bernardes usou o seu Instagram, neste sábado (1), para declarar publicamente seu voto no candidato à Presidência da República Lula. A jornalista e apresentadora gravou um vídeo explicando que estava esperando aparecer uma terceira opção de voto quando decidiu pela opção do PT. Ela também contou que evitava falar abertamente sobre suas intenções eleitorais motivada pela sua profissão.

fotogaleria

Não é costume dos repórteres e jornalistas da TV Globo declararem seus votos, e é a primeira vez que a ex-mulher de William Bonner se pronuncia sobre o assunto. Por isso, a decisão de divulgar o vídeo surpreendeu seu público, que já se manifestava por meio de comentários nas publicações de Fátima. A apresentadora, que assume o comando da nova temporada do programa "The Voice" no dia 15 de novembro, escreveu na legenda: "Nas minhas últimas postagens, muita gente decidiu revelar o seu voto. Acompanhei com respeito e atenção essas manifestações. Agora, chegou a minha vez. É, amanhã, o nosso encontro com as urnas."

No vídeo, ela explica com calma: "Chegou o dia, é amanhã, e os candidatos ainda estão em busca dos indecisos. Eu entendo os que demoraram a se decidir. Eu mesma pensei muito. Esperei muito por uma terceira via que fosse uma renovação de opção pra Presidência da República, mas isso não aconteceu. O país parte para mais uma eleição muito dividido, o que é muito triste. Eu sempre mantive o meu voto em sigilo, porque é um direito meu e também uma necessidade pela função que eu exercia. Hoje, depois do que aconteceu nos últimos quatro anos, da falta de humanidade diante das centenas, de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres a imprensa, a ciência, a democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas em mãos e civis, e da mistura da religião com a política. Eu achei importante revelar o voto. Nessas eleições diante do momento em que estamos vivendo eu voto 13. Voto Lula. E que seja um domingo de paz e respeito entre todos os brasileiros."

Além de amigos, fãs e familiares, outras celebridades declararam seu apoio a Fátima nos comentários. Fernanda Gentil disse: "Concordo e você é incrível", a atriz Mariana Xavier escreveu: "Obrigada, Fátima! Esse seu gesto é muito importante!" e o ator Mouhamed Harfouch comentou: "Disse tudo! Estamos juntos! Amanhã é L. E que acabe no primeiro turno. Lula!"