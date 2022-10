Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam - Anderson Borde e Marcello Sá Barretto/ Agnews

Publicado 01/10/2022 11:16 | Atualizado 01/10/2022 11:39

Rio - O relacionamento de Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca chegou ao fim. Os dois foram casados por 25 anos e têm quatro filhos juntos, Maria, de 21 anos, Felipa, de 15, José Joaquim, de 12, e Pedro Henrique, de 10. Apesar da separação, eles continuam amigos e sócios na Zola Filmes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz, ao Dia, neste sábado.

O, agora, ex-casal assumiu o romance em 1997, mas sempre foi muito discreto em relação à vida pessoal. Roteirista e diretor, José Henrique Fonseca é filho do saudoso escritor Rubem Fonseca. Entre as produções de sucesso do também cineasta está "Bom Dia, Verônica", da Netflix.

Neste ano, Claudia retornou aos palcos com o monólogo "Virginia", inspirado na vida e na obra da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941). Ela ficará em cartaz com o espetáculo do dia 21 de outubro ao dia 21 de novembro no Teatro XP, no Leblon, Zona Sul do Rio. A atriz também está no elenco de "Desalma", da Globoplay. Na obra, ela dá vida a psicóloga Ignes.